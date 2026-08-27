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Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:02

Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu İsveç yolcusu

'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde transferin gözde isimlerinden olan santrfor Ali Habeşoğlu'na İsveç yolu gözüktü.

DHA
Bodrum FK’da Ali Habeşoğlu İsveç yolcusu
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Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği 22 yaşındaki golcü için İsveç ekibi Hammarby'nin devreye girdiği ve iki kulübün anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi. Geçen sezon başında 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan alınan Ali Habeşoğlu, Bodrum FK'dan adeta vitrin yaptı.

Yeşil-beyazlılarda 2025-2026'da 47 resmi maça çıkan genç forvet 14 gol atıp 5 de asist yaptı. Gösterdiği performansla Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Ali bu sezon ise 3 müsabaka oynadı. Ali Habeşoğlu'nu hatırı sayılır bir bedelle satmayı planlayan Ege temsilcisi, oyuncunu yerini ise tecrübeli yıldız Vincent Aboubakar ile doldurmayı planlıyor. 34 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyla temaslarını yoğunlaştıran kurmayların en kısa sürede Aboubakar'ı Bodrum'a getireceği ve resmi sözleşmeye imza attıracağı bildirildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #BODRUM FK

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Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu İsveç yolcusu
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