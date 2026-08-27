CANLI | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminde 4. torbada yer alacak takımlar şu şekilde:
Slavia Prag
Slovan Bratislava
Stuttgart
AEK
LASK
Como
Lens
Viking
Sabah
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u elemiş ve lig etabı biletini almıştı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray da doğrudan lig etabında mücadele etme hakkı kazanmıştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde 3. torbada yer alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 27 Ağustos Perşembe (bugün) saat 19.00'da başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig etabı kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.