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CANLI | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi gerçekleştiriliyor. Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de yer alacağı kura çekiminin tüm ayrıntıları ve detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:22 Son Güncelleme: 27.08.2026 13:30
CANLI | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakipleri belli oluyor.

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13:28

4. TORBA TAKIMLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminde 4. torbada yer alacak takımlar şu şekilde:

Slavia Prag
Slovan Bratislava
Stuttgart
AEK
LASK
Como
Lens
Viking
Sabah
 

13:26

F.BAHÇE VE G.SARAY'IN TORBALARI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u elemiş ve lig etabı biletini almıştı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray da doğrudan lig etabında mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

13:24

SAAT 19.00'DA BAŞLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 27 Ağustos Perşembe (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

13:23

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig etabı kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #GALATASARAY #ŞAMPİYONLAR LİGİ #UEFA #KURA ÇEKİMİ
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CANLI | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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