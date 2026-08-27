CANLI İZLE | Ferencvaros - Trabzonspor maçı ATV’de! Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Maça dair tüm detayları haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FERENCVAROS XI: Dibusz, Gómez, Nagy, Yusuf, Zachariassen, Corbu, Cadu, Raemaekers, O'Dowda, O. Nagy, Joseph

TRABZONSPOR XI: Onana, Cabral, Cenk, Savic, Mustafa, Melih, Malinovskyi, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.