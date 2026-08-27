Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI İZLE | Ferencvaros - Trabzonspor maçı ATV'de! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.08.2026 20:16 Son Güncelleme: 27.08.2026 20:25

CANLI İZLE | Ferencvaros - Trabzonspor maçı ATV'de! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşılaşacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Kritik maç öncesi Fatih Tekke'nin 11 kararı belli oldu. Karşılaşmaya dair tüm detayları haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

CANLI İZLE | Ferencvaros - Trabzonspor maçı ATV’de! Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu...
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Maça dair tüm detayları haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FERENCVAROS XI: Dibusz, Gómez, Nagy, Yusuf, Zachariassen, Corbu, Cadu, Raemaekers, O'Dowda, O. Nagy, Joseph

TRABZONSPOR XI: Onana, Cabral, Cenk, Savic, Mustafa, Melih, Malinovskyi, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmayı hedefliyor.

EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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CANLI İZLE | Ferencvaros - Trabzonspor maçı ATV'de! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...
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