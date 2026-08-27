SON DAKİKA | Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev eşleşmeler

“ZOR KURALARDAN BİRİNİ ÇEKTİK”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kura çekiminin ardından şu sözleri dile getirdi:

“Zor kuralardan birini çektik. Tabii Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan biri. Galatasaray elinden gelenin hepsini ortaya koyacak. Fenerbahçe de bu sene geldi. Ülkemizi temsil etmek için tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Onlar da Türkiye'ye puan kazandırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır.

Transfer çalışmalarımızı kura çekimine göre yapmıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımızın bize bugüne kadar gösterdiği desteği, bugünden sonra da göstermelerini istiyoruz. Onların desteği ile başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz."