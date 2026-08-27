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SON DAKİKA | Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakipleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:22 Son Güncelleme: 27.08.2026 20:36
SON DAKİKA | Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev eşleşmeler

Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakipleri ortaya çıktı.

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20:31

“HER TAKIM SON DERECE GÜÇLÜ”

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, kura çekiminin ardından şu sözleri dile getirdi:

“18 yıl aranın ardından tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel. Asıl olan bu elit ligde yer almak. Buradaki her takım son derece güçlü. Taraftarımızı da mutlu edecek keyifli maçlar oynanacak. Hayırlı olsun.”

20:26

“ZOR KURALARDAN BİRİNİ ÇEKTİK”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kura çekiminin ardından şu sözleri dile getirdi:

“Zor kuralardan birini çektik. Tabii Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan biri. Galatasaray elinden gelenin hepsini ortaya koyacak. Fenerbahçe de bu sene geldi. Ülkemizi temsil etmek için tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Onlar da Türkiye'ye puan kazandırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır.

Transfer çalışmalarımızı kura çekimine göre yapmıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımızın bize bugüne kadar gösterdiği desteği, bugünden sonra da göstermelerini istiyoruz. Onların desteği ile başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz."

20:24

4. TORBADAKİ EŞLEŞMELER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. torbada yer alan takımların eşleşmeleri şu şekilde:

 

20:23

3. TORBADAKİ EŞLEŞMELER

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. torbadaki takımların eşleşmeleri şu şekilde:

20:22

2. TORBADAKİ EŞLEŞMELER

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. torbada yer alan takımların eşleşmeleri şu şekilde:

20:21

1. TORBADAKİ EŞLEŞMELER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. torbada yer alan takımlar eşleşmeleri şu şekilde:

20:08

İÇ SAHA VE DIŞ SAHA RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin iç saha ve deplasmanda oynayacağı maçlar şu şekilde:

Liverpool
Atletico Madrid (D)
Roma
Aston Villa (D)
Villarreal
Shakhtar Donetsk (D)
Slavia Prag
LASK (D)

Galatasaray’ın iç saha ve deplasmanda oynayacağı maçlar şu şekilde:

Barcelona
Paris Saint Germain (D)
Aston Villa
Sporting Lizbon (D)
Feyenoord
Lille (D)
Stuttgart
AEK Atina (D)

20:02

GALATASARAY’IN TÜM RAKİPLERİ

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki tüm rakipleri belli oldu.

Barcelona
Paris Saint Germain
Aston Villa
Sporting Lizbon
Feyenoord
Lille
Stuttgart
AEK

20:00

F.BAHÇE’NİN TÜM RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki tüm rakipleri belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin rakipleri:

Liverpool
Atletico Madrid
Roma
Aston Villa
Shakhtar Donetsk
Villarreal
Slavia Prag
LASK Linz

19:58

F.BAHÇE VILLARREAL İLE EŞLEŞTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. torbadan Villarreal ile eşleşti.

19:57

F.BAHÇE, SHAKHTAR İLE OYNAYACAK

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanına konuk olacak. Müsabaka Stamford Bridge’de oynanacak.

19:54

İLK 2 TORBADAKİ RAKİPLER

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk iki torbadaki rakipleri belli oldu.

Galatasaray:

Barcelona
Paris Saint Germain
Aston Villa
Sporting Lizbon

Fenerbahçe:

Liverpool
Atletico Madrid
Roma
Aston Villa

19:52

G.SARAY, SPORTING İLE EŞLEŞTİ

Galatasaray, Sporting Lizbon deplasmanında sahaya çıkacak.

19:50

F.BAHÇE, ROMA’YI KONUK EDECEK

Fenerbahçe, Roma ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, Roma’yı İstanbul’da konuk edecek.

19:49

ASTON VILLA İKİ TAKIMLA DA RAKİP

Fenerbahçe ve Galatasaray, Aston Villa ile rakip oldu. Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise Aston Villa’yı İstanbul’da ağıarlayacak.

19:42

İLK TORBADAN DEV RAKİPLER

Galatasaray, ilk torbadan Barcelona ile Paris Saint Germain ile rakip oldu.

Fenerbahçe ise ilk torbadan Atletico Madrid ve Liverpool ile eşleşti.

19:39

F.BAHÇE, LIVERPOOL İLE OYNAYACAK

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig etabında Liverpool’u konuk edecek.

19:38

G.SARAY PARİS DEPLASMANINDA

Galatasaray, Paris Saint Germain deplasmanına konuk olacak.

19:37

INTER’İN RAKİPLERİ

Inter’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri şu şekilde: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Slovan Bratislava.

19:37

F.BAHÇE İLE ATLETICO EŞLEŞTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid deplasmanında sahaya çıkacak.

19:35

G.SARAY İLE BARCELONA EŞLEŞTİ

Galatasaray, Barcelona deplasmanında sahaya çıkacak.

19:34

MANCHESTER CITY'NİN RAKİPLERİ

Manchester City'nin rakipleri şu şekilde: Paris, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK, Lens

19:32

İLK REAL MADRİD ÇEKİLDİ

Real Madrid’in rakipleri belli oldu. Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK ve AEK ile eşleşti.

19:22

DAVID VILLA DA SAHNEDE

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde David Villa da yer alacak.

19:19

HENRY KURA ÇEKİMİNDE

Thierry Henry, UEFA Başkanlık Ödülü'nün sahibi oldu. Thierry Henry, kura çekiminde de sahnede yer alacak.

19:10

MARQUINHOS’A ÖZEL ÖDÜL

Paris Saint Germain forması giyen Marquinhos, UEFA Saygı Ödülü’nün sahibi oldu.

19:00

DURSUN ÖZBEK KATILDI!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek düzenlenen kura çekimine katıldı.

18:59

KURA ÇEKİMİ BAŞLIYOR

Monako'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi heyecanı başlıyor.

18:00

G.SARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekimine 1 saat kala bir paylaşım yaptı.

 

16:07

G.SARAY VE F.BAHÇE İKİNCİ KEZ

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez aynı anda turnuvada yer alacak.

13:39

MONAKO KURA ÇEKİMİNE HAZIR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminin gerçekleştirileceği Monako'da hazırlıklar tamamlandı.

 

13:38

G.SARAY: SIRADAN BİR GÜN

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kura çekimi için yapılan paylaşımı resmi hesaplarından alıntıladı. Sarı-kırmızılılar, "Gala için sıradan bir gün daha" ifadelerini kullandı.

 

13:36

1. TORBA TAKIMLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminde 1. torbada yer alan takımlar şu şekilde:

Paris Saint Germain
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid

13:34

2. TORBA TAKIMLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde 2. torbadaki takımlar şu şekilde:

Borussia Dortmund
Roma
Sporting Lizbon
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
PSV Eindhoven

13:31

3. TORBA TAKIMLARI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı 3. torbadaki tüm takımlar şu şekilde:

Feyenoord
Lille
Bodo Glimt
Napoli
Leipzig
Villarreal
Fenerbahçe
Shakhtar
Galatasaray

13:28

4. TORBA TAKIMLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminde 4. torbada yer alacak takımlar şu şekilde:

Slavia Prag
Slovan Bratislava
Stuttgart
AEK
LASK
Como
Lens
Viking
Sabah
 

13:26

F.BAHÇE VE G.SARAY'IN TORBALARI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u elemiş ve lig etabı biletini almıştı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray da doğrudan lig etabında mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

13:24

SAAT 19.00'DA BAŞLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 27 Ağustos Perşembe (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

13:23

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig etabı kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #GALATASARAY #ŞAMPİYONLAR LİGİ #UEFA #KURA ÇEKİMİ
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SON DAKİKA | Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev eşleşmeler
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