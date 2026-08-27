SON DAKİKA | Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev eşleşmeler

Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakipleri ortaya çıktı.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, kura çekiminin ardından şu sözleri dile getirdi:
“18 yıl aranın ardından tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel. Asıl olan bu elit ligde yer almak. Buradaki her takım son derece güçlü. Taraftarımızı da mutlu edecek keyifli maçlar oynanacak. Hayırlı olsun.”
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kura çekiminin ardından şu sözleri dile getirdi:
“Zor kuralardan birini çektik. Tabii Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan biri. Galatasaray elinden gelenin hepsini ortaya koyacak. Fenerbahçe de bu sene geldi. Ülkemizi temsil etmek için tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Onlar da Türkiye'ye puan kazandırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır.
Transfer çalışmalarımızı kura çekimine göre yapmıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımızın bize bugüne kadar gösterdiği desteği, bugünden sonra da göstermelerini istiyoruz. Onların desteği ile başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz."
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. torbada yer alan takımların eşleşmeleri şu şekilde:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. torbadaki takımların eşleşmeleri şu şekilde:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. torbada yer alan takımların eşleşmeleri şu şekilde:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. torbada yer alan takımlar eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe’nin iç saha ve deplasmanda oynayacağı maçlar şu şekilde:
Liverpool
Atletico Madrid (D)
Roma
Aston Villa (D)
Villarreal
Shakhtar Donetsk (D)
Slavia Prag
LASK (D)
Galatasaray’ın iç saha ve deplasmanda oynayacağı maçlar şu şekilde:
Barcelona
Paris Saint Germain (D)
Aston Villa
Sporting Lizbon (D)
Feyenoord
Lille (D)
Stuttgart
AEK Atina (D)
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki tüm rakipleri belli oldu.
Barcelona
Paris Saint Germain
Aston Villa
Sporting Lizbon
Feyenoord
Lille
Stuttgart
AEK
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki tüm rakipleri belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin rakipleri:
Liverpool
Atletico Madrid
Roma
Aston Villa
Shakhtar Donetsk
Villarreal
Slavia Prag
LASK Linz
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. torbadan Villarreal ile eşleşti.
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanına konuk olacak. Müsabaka Stamford Bridge’de oynanacak.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk iki torbadaki rakipleri belli oldu.
Galatasaray:
Barcelona
Paris Saint Germain
Aston Villa
Sporting Lizbon
Fenerbahçe:
Liverpool
Atletico Madrid
Roma
Aston Villa
Galatasaray, Sporting Lizbon deplasmanında sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, Roma ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, Roma’yı İstanbul’da konuk edecek.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Aston Villa ile rakip oldu. Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise Aston Villa’yı İstanbul’da ağıarlayacak.
Galatasaray, ilk torbadan Barcelona ile Paris Saint Germain ile rakip oldu.
Fenerbahçe ise ilk torbadan Atletico Madrid ve Liverpool ile eşleşti.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig etabında Liverpool’u konuk edecek.
Galatasaray, Paris Saint Germain deplasmanına konuk olacak.
Inter’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri şu şekilde: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Slovan Bratislava.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid deplasmanında sahaya çıkacak.
Galatasaray, Barcelona deplasmanında sahaya çıkacak.
Manchester City'nin rakipleri şu şekilde: Paris, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK, Lens
Real Madrid’in rakipleri belli oldu. Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK ve AEK ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde David Villa da yer alacak.
Thierry Henry, UEFA Başkanlık Ödülü'nün sahibi oldu. Thierry Henry, kura çekiminde de sahnede yer alacak.
Paris Saint Germain forması giyen Marquinhos, UEFA Saygı Ödülü’nün sahibi oldu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek düzenlenen kura çekimine katıldı.
Monako'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi heyecanı başlıyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekimine 1 saat kala bir paylaşım yaptı.
⏳ UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 Sezonu kura çekimine son 1 saat! 🔜 #UCLdraw pic.twitter.com/hxNno48AzT— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 27, 2026
Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez aynı anda turnuvada yer alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminin gerçekleştirileceği Monako'da hazırlıklar tamamlandı.
All set in Monaco 🇲🇨📍#UCLdraw pic.twitter.com/FKNT1oXV1D— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2026
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kura çekimi için yapılan paylaşımı resmi hesaplarından alıntıladı. Sarı-kırmızılılar, "Gala için sıradan bir gün daha" ifadelerini kullandı.
Just another day at Gala. 🦁#UCLdraw https://t.co/KNgtSzdhBe pic.twitter.com/wgc88xPwCj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 27, 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminde 1. torbada yer alan takımlar şu şekilde:
Paris Saint Germain
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde 2. torbadaki takımlar şu şekilde:
Borussia Dortmund
Roma
Sporting Lizbon
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
PSV Eindhoven
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı 3. torbadaki tüm takımlar şu şekilde:
Feyenoord
Lille
Bodo Glimt
Napoli
Leipzig
Villarreal
Fenerbahçe
Shakhtar
Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminde 4. torbada yer alacak takımlar şu şekilde:
Slavia Prag
Slovan Bratislava
Stuttgart
AEK
LASK
Como
Lens
Viking
Sabah
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u elemiş ve lig etabı biletini almıştı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray da doğrudan lig etabında mücadele etme hakkı kazanmıştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde 3. torbada yer alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 27 Ağustos Perşembe (bugün) saat 19.00'da başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig etabı kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.