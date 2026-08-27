Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | UEFA Avrupa Ligi’nde Kauno Zalgiris – Beşiktaş rövanş maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.08.2026 16:55

CANLI | UEFA Avrupa Ligi’nde Kauno Zalgiris – Beşiktaş rövanş maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kritik maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | UEFA Avrupa Ligi’nde Kauno Zalgiris – Beşiktaş rövanş maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • ABONE OL

Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'ı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma Dariaus ir Gireno Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Jesus Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ile Guillermo Santiago Sacristan üstlenecek.

VAR'da Cesar Soto Grado, AVAR'da ise Francisco Jose Hernandez Maeso görev alacak.

Kauno Zalgiris – Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Konatar, Slivka, Benchaib, Baldassarra, Krekovic, Burba, Oliveira.

Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #KAUNO ZALGİRİS #BEŞİKTAŞ #UEFA #AVRUPA LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | UEFA Avrupa Ligi’nde Kauno Zalgiris – Beşiktaş rövanş maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA