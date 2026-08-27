CANLI | UEFA Avrupa Ligi’nde Kauno Zalgiris – Beşiktaş rövanş maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'ı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma Dariaus ir Gireno Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Jesus Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ile Guillermo Santiago Sacristan üstlenecek.
VAR'da Cesar Soto Grado, AVAR'da ise Francisco Jose Hernandez Maeso görev alacak.
Kauno Zalgiris – Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Konatar, Slivka, Benchaib, Baldassarra, Krekovic, Burba, Oliveira.
Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh.