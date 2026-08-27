Ernest Poku, Beşiktaş 4. Hollandalı futbolcusu oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.

Genç futbolcu, siyah-beyazlıların bu sezonki 8. transferi oldu.

KULÜP TARİHİNİN 205. YABANCISI

Yeni transfer Ernest Poku, siyah-beyazlıların formasını giyecek dördüncü Hollandalı futbolcu olacak.

Beşiktaş'ta daha önce sırasıyla hücum oyuncuları Ryan Babel, Jeremain Lens ve Wout Weghorst görev yaptı.

Kulüp tarihinde bugüne dek 58 farklı ülkeden 204 yabancı oyuncuyu transfer eden Beşiktaş'ta Poku, siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 205. yabancı futbolcu oldu.

KARİYERİ

Ernest Poku, 28 Ocak 2004'te Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

Gana asıllı Hollandalı genç kanat oyuncusu, futbol yaşantısına SV Robinhood, FC Amsterdam ve AZ Alkmaar altyapılarında forma giyerek başladı.

Hücumun her alanında görev yapabilen Poku, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlık döneminde AZ Alkmaar'ın A takımıyla antrenmanlara katıldı. Genç oyuncu, 14 Ağustos 2021'de sezonun açılış maçında RKC Waalwijk karşısında oyuna sonradan girerek ilk kez A takım formasını giydi.

Hollanda ekibinin formasını alt yaş gruplarıyla beraber aynı zamanda A takımda da giyen Ernest Poku, 4 sezonda 79 resmi karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı.

Genç oyuncu, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ve play-off turu olmak üzere AZ Alkmaar formasıyla Galatasaray'a karşı üç maçta görev yaptı.

Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Poku, geçen sezon başında Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'e transfer oldu. İlk sezonunda 45 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 5 gol kaydetmeyi başardı.

Ernest Poku, Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Ernest Poku, alt yaş gruplarında Hollanda adına mücadele ediyor.

Genç kanat oyuncusu, son olarak Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZONKİ 8. TRANSFERİ

Siyah-beyazlıların kiralık olarak renklerine bağladığı Ernest Poku, Beşiktaş'ın bu sezonki 8. transferi oldu.

Beşiktaş, bu sezon üç kanat, iki kaleci, birer de sol bek, orta saha ve santrfor olmak üzere kadrosuna 8 takviye yaptı.

Siyah-beyazlı takım, sırasıyla Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Ernest Poku'yu transfer etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör