Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği 11. randevuda

İki takım arasında daha önce oynanan 10 karşılaşmanın 6'sını Gençlerbirliği, 2'sini Erzurumspor FK kazandı.

İki mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor FK bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Gençlerbirliği 12 gol kaydetti.



ANKARA'DA 6. KARŞILAŞMA

Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği daha önce Ankara'da 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3'ünü Gençlerbirliği kazanırken, 1 karşılaşmadan Erzurumspor FK galip ayrıldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ankara'da oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği 7 gol atarken, Erzurumspor FK rakibine 4 golle karşılık verdi.



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