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Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:24

Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği 11. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği yarın saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İHA
Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği 11. randevuda
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İki takım arasında daha önce oynanan 10 karşılaşmanın 6'sını Gençlerbirliği, 2'sini Erzurumspor FK kazandı.

İki mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor FK bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Gençlerbirliği 12 gol kaydetti.

ANKARA'DA 6. KARŞILAŞMA

Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği daha önce Ankara'da 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3'ünü Gençlerbirliği kazanırken, 1 karşılaşmadan Erzurumspor FK galip ayrıldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ankara'da oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği 7 gol atarken, Erzurumspor FK rakibine 4 golle karşılık verdi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ERZURUMSPOR FK #GENÇLERBİRLİĞİ #TRENDYOL SÜPER LİG

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Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği 11. randevuda
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