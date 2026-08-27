Fenerbahçe, Lyon zaferinin ardından İstanbul’a döndü

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Fransa'dan İstanbul'a dönen sarı-lacivertli kafile, bugün saat 15.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticilerinin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da yer aldığı kafile, havalimanından takım otobüsüyle ayrıldı.Fenerbahçe, dün oynanan karşılaşmada Lyon'u 2-1 mağlup etti. İstanbul'da oynanan ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekip, iki maç sonunda rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri, bugün gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.