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Giriş Tarihi: 27.08.2026 19:13

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları başladı!

Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklara start verildi.

AA
Fenerbahçe’de Samsunspor maçı hazırlıkları başladı!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda dün oynanan Olimpik Lyon maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde görev alan oyuncular, aktif dinlenmeyle günü tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #SAMSUNSPOR #SÜPER LİG

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Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları başladı!
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