Gecemizi aydınlatın

Beşiktaş, İstanbul'da 3-0 kazandığı maçın rövanşına çok rahat çıkacak… Siyah-beyazlı ekip, Litvanya deplasmanında oynayacağı karşılaşmayı da kazanıp Avrupa'da lig aşamasına kalmayı hedefliyor. 20.00'de başlayacak mücadeleyi TV100 naklen ekrana getirecek. Kartal'da Dusan Vlahovic'in Kauno Zalgiris karşısında 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Tedavisi devam eden Leandro Trossard ise sağlık ekibinin verdiği 'Oynaması yüksek risk taşıyor' raporu doğrultusunda maç kadrosuna dahil edilmedi. Belçikalı yıldızın Çorum FK karşılaşmasına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu Beşiktaş, belirtildi.

Nasıl tur atlar?

Beşiktaş, her türlü beraberlikte ve 2 farklı mağlubiyetlerde turu geçen taraf olacak. 3 farklı yenilgilerde maç uzatmaya giderken, 4 farklı yenilgide Kauno Zalgiris, Avrupa Ligi'ne kalacak

ZORLU KAPIŞMA ATV'DE OLACAK

Trabzon, Ferencvaros deplasmanında zoru başarmaya çalışacak. Evinde oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden bordo-mavili ekip, dış sahada rakibinden gerekli skoru alıp lig aşamasına kalmaya çalışacak. Saat 21.30'daki mücadeleATV tarafındannaklen ekranlara taşınacak. Fırtına'da tedavileri süren Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra cezalı olan Nwaiwiu, Ferencvaros karşısında forma giymeyecek. UEFA'nınverdiği ceza nedeniylebordo-mavili taraftarlarbu akşamki mücadeledetribünlerdeki yerini alamayacak.

Nasıl tur atlar?

Bordo-mavililerin tur için 2 farklı kazanması gerekiyor. 1 farklı galibiyetlerde karşılaşma uzatmaya, gerekirse penaltılara gidecek. Beraberlik Ferencvaros'a yarıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör