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Giriş Tarihi: 27.08.2026 18:59

Muğlaspor, Ibrahim Sissoko'yu transfer etti!

Muğlaspor, son olarak Bochum'da oynayan Ibrahim Sissoko ile anlaşma sağladı.

İHA
Muğlaspor, Ibrahim Sissoko’yu transfer etti!
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Muğlaspor, Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum'da forma giyen Mali Milli Takımı forveti Ibrahim Sissoko'yu kadrosuna kattı.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Profesyonel kariyerine Fransa'da başlayan Sissoko; Pinal, Beziers, Lorient, Niort, Sochaux ve AS Saint-Etienne formaları giydi. Sissoko, kariyerinin son döneminde Almanya'da VfL Bochum kadrosunda görev yaptı.

Mali Milli Takımı'nda da forma giyen Sissoko'nun imza töreninde Muğlaspor Basın Sözcüsü Nacide Bülbül, Genel Kaptan Süleyman Çulha ile Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü yer aldı.

Muğlaspor Kulübü, transferin ardından yaptığı paylaşımda Ibrahim Sissoko'ya "Ailemize hoş geldin" mesajıyla başarı dileğinde bulundu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MUĞLASPOR #TRANSFER

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Muğlaspor, Ibrahim Sissoko'yu transfer etti!
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