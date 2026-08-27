Mustafa Er: Ciddi ve sert bir reaksiyon vereceğiz!

Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyete rağmen takımının ortaya koyduğu futboldan memnun olduğunu belirten Mustafa Er, ilk 3 haftadaki performanslarını değerlendirdi.

Fatih Karagümrük karşısında hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını ifade eden Mustafa Er, "İyi durumdayız. Ben hep oyunu yorumladığım için söylüyorum; talihsiz bir mağlubiyet aldık. Kesinlikle hak etmediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Yüzde 75 oranında oyun bizdeydi. Bireysel hatalardan goller yedik, hakem golümüzü verseydi durum çok farklı olabilirdi. Ben skora değil, oyuna bakıyorum. İlk üç haftaya baktığımda açık ara en iyi futbol oynayan takımız" diye konuştu.

Eksik noktalar üzerinde çalıştıklarını ve Kayseri deplasmanında sahaya mutlak kazanma arzusuyla çıkacaklarını kaydeden Er, "Hatalarımızı biliyoruz ve çalışmalarımızı yaptık. Bu hafta sahada ciddi ve sert bir reaksiyon vereceğiz. Biz ne yaptığımızı bildiğimiz sürece bu takım günün sonunda liderliği alacak" dedi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Mustafa Er, kadroya takviye yapma ihtimalinin transferin son gününe, hatta son saatine kadar gündemde olacağını söyledi. Rahatsızlığı nedeniyle birkaç antrenmanı kaçıran Zeki Yavru'nun yeniden takımla çalışmalara başladığını belirten Er, altyapıdan Ahmet Hakan, Enes, Ahmet Çobanoğlu ve Eray'ın da dönüşümlü olarak A takım antrenmanlarına dahil edileceğini ifade etti.

Deplasman yasakları ve cezalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Er, Bursaspor'a karşı çifte standart uygulandığını savunarak, "Bize deplasman yasağı getirilirken rakiplere farklı davranılıyor. Maalesef bir haksız rekabet var ancak camiamız bunun üstesinden gelecek güçtedir" sözlerini sarf etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör