Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pendikspor iki transferi birden açıkladı!
Giriş Tarihi: 27.08.2026 19:05

Pendikspor iki transferi birden açıkladı!

Pendikspor, Mirko Susak ve Burak Gültekin'i renklerine bağladı.

AA
Pendikspor iki transferi birden açıkladı!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, Hırvat sol kanat Mirko Susak ve orta saha oyuncusu Burak Gültekin'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcular Mirko Susak ve Burak Gültekin ile sözleşme imzalamıştır. Oyunculara 'hoş geldiniz' diyor; kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pendikspor, 22 yaşındaki Susak'ı Hırvatistan ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'den; 19 yaşındaki Burak Gültekin'i ise Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'dan renklerine bağladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PENDİKSPOR #1. LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendikspor iki transferi birden açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA