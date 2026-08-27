Son dakika: Beşiktaş mağlubiyete rağmen turladı! UEFA Avrupa Ligi biletini aldı

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız isimlerinden Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Italiano tarafından ilk kez 11'de görevlendirilen Sırp oyuncu, Hradec Kralove ve Alanyaspor maçlarının son yarım saatlik bölümünde oyuna girdi.

Vlahovic, sonradan görev aldığı iki maçta da henüz gol sevinci yaşayamadı.

Litvanyalı futbolseverler rövanş maçına ilgi göstermedi.

15 bin kişilik Dariaus ir Gireno Stadı'nın büyük bölümü boş kalırken, Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün az bir kısmını doldurdu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör