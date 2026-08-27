Son dakika: Beşiktaş mağlubiyete rağmen turladı! UEFA Avrupa Ligi biletini aldı

Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'ı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma Dariaus ir Gireno Stadyumu'nda oynandı.
Kritik maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çaldı. Jesus Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ile Guillermo Santiago Sacristan üstlendi.
VAR'da Cesar Soto Grado, AVAR'da ise Francisco Jose Hernandez Maeso görev aldı.
Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanında 1-0'lık skorla kaybetti.
Kauno Zalgiris'in ve maçın tek golünü 64. dakikada Renan Oliveira kaydetti.
İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 1-0'lık mağlubiyete rağmen tur atlayan taraf oldu.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig etabında mücadele edecek.
Kauno Zalgiris - Beşiktaş: 1-0
Gol: 64' Renan Oliveira
İLK 11'LER
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Ribeiro, Lekiatas, Fiolic, Hernández, Edokpolor, Kalik, Karashima, Ourega
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Murillo'nun kısa düşen geri pasına hareketlenen Debeljuh, soldan ceza sahasına girerek Emirhan Topçu'nun müdahalesine rağmen şutunu çekti, top auta gitti.
32. dakikada Beşiktaş direğe takıldı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Murillo'nun ortasında Litvanya ekibi topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak sol tarafa açıldı. İlhan Fakılı'nın ortasında herkesi aşan top direğe çarparak oyuna döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
52. dakikada ceza sahası sol çaprazından İlhan Fakılı'nın penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya gelişine şutunu çıkaran Cerny'nin vuruşunda top, yandan dışarı gitti.
54. dakikada sırtı dönük pozisyonda topu kontrol eden Vlahovic'in şutunda kaleci gole izin vermedi.
64. dakikada Kauno Zalgiris öne geçti. Savunmada Djalo'nun yaptığı hatada topu kaparak ceza sahasına giren Oliveira'nın sol çaprazdan yerden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak, uzak köşeden filelerle buluştu: 1-0.
69. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Murillo'nun sert şutunda kaleci Mikelionis, son anda topu kornere çeldi.
Siyah-beyazlı takım, 1-0 mağlup olsa da lig aşamasına adını yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Alanyaspor'la oynanan maçın kadrosundan 7 değişiklik yaparak müsabakaya çıktı.
Alanyaspor maçında görev verdiği oyunculardan sadece Alexander Nübel, Emirhan Topçu, Salih Özcan ve Vaclav Cerny'ye Kauno Zalgiris karşısında forma veren İtalyan teknik adam; Taylan Bulut, Emanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'u kulübeye çekti.
Italiano bu isimlerin yerine Amir Murillo, Tiago Djalo, Kassoum Ouattara, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic'e görev verdi.
Siyah-beyazlı takımın kaptanı ise Kartal Kayra Yılmaz oldu.
Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız isimlerinden Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Teknik direktör Italiano tarafından ilk kez 11'de görevlendirilen Sırp oyuncu, Hradec Kralove ve Alanyaspor maçlarının son yarım saatlik bölümünde oyuna girdi.
Vlahovic, sonradan görev aldığı iki maçta da henüz gol sevinci yaşayamadı.
Litvanyalı futbolseverler rövanş maçına ilgi göstermedi.
15 bin kişilik Dariaus ir Gireno Stadı'nın büyük bölümü boş kalırken, Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün az bir kısmını doldurdu.