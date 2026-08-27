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Giriş Tarihi: 27.08.2026 12:48 Son Güncelleme: 27.08.2026 12:54

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Barcelona'ya transfer oldu!

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de Dominik Livakovic, Barcelona’ya transfer oldu!
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Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduğunu resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Dominik Livakovic

Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic"

31 yaşındaki eldiven, sarı-lacivertli formayla 74 karşılaşmaya çıktı ve 24 maçta kalesini gole kapattı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BARCELONA #FENERBAHÇE

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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Barcelona'ya transfer oldu!
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