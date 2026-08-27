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Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:12

SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur kuraları çekiliyor

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştiriliyor.

SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. tur kuraları çekiliyor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kuraları çekiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimine bu sezon profesyonel takımı olmayan illerden 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımı ve TFF 3. Lig'de mücadele edecek 20 ekip katılacak.

15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak 1. eleme turunda kazanan 20 takım, 2. eleme turuna yükselecek.

Karşılaşmalar Atv, A2 ve A Spor'dan yayınlanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Galata Spor- Yalova FK 77 Spor Kulübü

İnkılap Futbol Kulübü - Beykoz A.Ş.

Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor

Altay - Söke 1907 Spor Kulübü

Bucaspor - Gaziemir G.O.G Spor Yat A.Ş.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #TFF

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SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur kuraları çekiliyor
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