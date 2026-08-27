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Giriş Tarihi: 27.08.2026 10:27 Son Güncelleme: 27.08.2026 10:28

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın (28 Ağustos cuma günü) oynanacak tek maçla açılacak.

AA
Süper Lig’de 3. hafta heyecanı başlıyor!
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Haftanın açılış mücadelesinde lider Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

29 Ağustos Cumartesi:

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

30 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

31 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)

21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK (Tüpraş)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ

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Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor!
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