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Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:31

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

İHA
Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın, 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

29 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
21.30 Galatasaray - Göztepe: Mehmet Türkmen

30 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
21.30 Başakşehir - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe: Yasin Kol

31 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.30 Beşiktaş - Çorum FK: Çağdaş Altay

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı
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