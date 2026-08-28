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Giriş Tarihi: 28.08.2026 23:58

Amedspor'da Trabzonspor mesaisi devam etti!

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Amedspor'da hazırlıklar devam etti.

AA
Amedspor’da Trabzonspor mesaisi devam etti!
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Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-kırmızılı takım, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde çalıştı.

Salonda yapılan ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular atletik koşular gerçekleştirdi.

İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Amedspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Amedsporile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #AMEDSPOR #SÜPER LİG #BESNİK HASİ

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Amedspor'da Trabzonspor mesaisi devam etti!
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