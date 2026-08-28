Ankara Keçiörengücü ile Ümraniyespor yenişemedi!

Ankara Keçiörengücü'nün gollerini 34. dakikada Oğuzhan Çalışkan ile 71. dakikada Mame Diouf kaydetti. Ümraniyespor'da fileleri 3. dakikada kendi kalesine Oğuzhan Çalışkan ve 11. dakikada Blanco havalandırdı.

Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü 5, Ümraniyespor ise 3 puana yükseldi.

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