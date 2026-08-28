Beşiktaş, Fabio Miretti transferini açıkladı!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, orta saha kurgusunu Fabio Miretti ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen genç oyuncuyu renklerine bağladı.
Fabio Miretti'nin Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi yer aldığı ifade edildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır."
Beşiktaş'ın kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Juventus, satın alma opsiyonu maddesinin 13 milyon Euro olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'ın opsiyon maddesini kullanması halinde bonservisi 3 yılda ödeyeceği vurgulandı.