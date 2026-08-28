Beşiktaş, Fabio Miretti transferini açıkladı!

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır."

Beşiktaş'ın kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Juventus, satın alma opsiyonu maddesinin 13 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın opsiyon maddesini kullanması halinde bonservisi 3 yılda ödeyeceği vurgulandı.

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