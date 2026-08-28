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Giriş Tarihi: 28.08.2026 19:51 Son Güncelleme: 28.08.2026 19:58

Beşiktaş, Fabio Miretti transferini açıkladı!

Beşiktaş, Juventus forması giyen Fabio Miretti'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, İtalyan orta saha ile resmi sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Fabio Miretti transferini açıkladı!
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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, orta saha kurgusunu Fabio Miretti ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen genç oyuncuyu renklerine bağladı.

Fabio Miretti'nin Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi yer aldığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır."

Beşiktaş'ın kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Juventus, satın alma opsiyonu maddesinin 13 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın opsiyon maddesini kullanması halinde bonservisi 3 yılda ödeyeceği vurgulandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #JUVENTUS

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Beşiktaş, Fabio Miretti transferini açıkladı!
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