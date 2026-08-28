Beşiktaş’a İspanya’dan 6 numara!

Kauno Zalgiris turunu geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ın, Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba'yı gündemine aldığı iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre, 6 numara pozisyonuna takviye isteyen teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talimatı üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi, genç oyuncu için Celta Vigo ile masaya oturdu. La Liga temsilcisinin pazarlıklara 10 milyon eurodan başladığı aktarıldı.

İspanyol ekip, 23 yaşındaki orta sahayı geçtiğimiz yaz Leipzig'den 6 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Transfermarkt verilerine göre, 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Moriba'nın sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Gineli oyuncu, geçtiğimiz sezon 48 maçta görev alırken 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör