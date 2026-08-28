Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bodrum FK'ya Haitili sol kanat
Giriş Tarihi: 28.08.2026 11:00

Bodrum FK'ya Haitili sol kanat

1'inci Lig'de Bodrum Futbol Kulübü transferde 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da ülkesinin milli takımında forma giyen Haitili sol kanat oyuncusu Ruben Providence'ı renklerine bağladı.

DHA
Bodrum FK’ya Haitili sol kanat
  • ABONE OL

Yeşil-beyazlı ekip son olarak Hollanda'da Almere City'de oynayan 25 yaşındaki futbolcuyla son yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrum FK transfer açıklamasında, "Hoş geldin Ruben Providence! Kulübümüz, son olarak Hollanda ekiplerinden Almere City forması giyen Haiti Milli Takımı oyuncusu Ruben Providence ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. PSG altyapısında yetişen; kariyerinde Roma, Club Brugge, Estoril, Hartberg ve Almere City formalarını giyen Providence, Haiti Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da mücadele etti. Ruben Providence'a yeşil-beyaz formamız altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum FK'ya Haitili sol kanat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA