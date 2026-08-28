Bodrum FK’ya Haitili sol kanat

Yeşil-beyazlı ekip son olarak Hollanda'da Almere City'de oynayan 25 yaşındaki futbolcuyla son yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrum FK transfer açıklamasında, "Hoş geldin Ruben Providence! Kulübümüz, son olarak Hollanda ekiplerinden Almere City forması giyen Haiti Milli Takımı oyuncusu Ruben Providence ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. PSG altyapısında yetişen; kariyerinde Roma, Club Brugge, Estoril, Hartberg ve Almere City formalarını giyen Providence, Haiti Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da mücadele etti. Ruben Providence'a yeşil-beyaz formamız altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör