Cengiz Ünder, Fenerbahçe’den ayrıldı! Yeni takımı açıklandı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.
Cengiz Ünder'in Çorum FK forması giyeceği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."