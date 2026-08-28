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Giriş Tarihi: 28.08.2026 20:47 Son Güncelleme: 28.08.2026 20:50

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Cengiz Ünder'in Çorum FK forması giyeceği açıklandı.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe’den ayrıldı! Yeni takımı açıklandı
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.

Cengiz Ünder'in Çorum FK forması giyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#CENGİZ ÜNDER #FENERBAHÇE #ÇORUM FK

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Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı açıklandı
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