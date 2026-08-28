Cengiz Ünder, Fenerbahçe’den ayrıldı! Yeni takımı açıklandı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.

Cengiz Ünder'in Çorum FK forması giyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

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