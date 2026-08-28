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Giriş Tarihi: 29.08.2026 00:22

Daniel Farrar: Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık!

Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar, Muğlaspor maçının ardından konuştu.

İHA
Daniel Farrar: Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık!
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Muğlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar şu sözleri dile getirdi:

"Bugün sahada kompakt kalmaya çalıştık, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak maalesef kalemizde golü erken gördük. Daha sonrasında iki oyuncu değişikliğiyle beraber oyuna etki etmeye çalıştık. İkinci yarıya başlarken maalesef ikinci yarıya da gol yiyerek başladık. Skoru tamamen kaptırdık. Daha sonrasında ne kadar çalıştıysak, kompakt kalmaya çalıştıysak yine olmadı ve üstelik 10 kişi kalınca da işler daha zor duruma geldi. Maalesef bu şekilde kaybettik."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BOLUSPOR #MUĞLASPOR

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Daniel Farrar: Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık!
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