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Giriş Tarihi: 28.08.2026 21:08 Son Güncelleme: 28.08.2026 21:10

Fatih Tekke’den açıklama! ‘Zaferlere kenetlenme zamanı'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, dün akşam alınan mağlubiyetin ardından kendi inisiyatifiyle verdiği kararın ardından yeni bir açıklama yaptı. Tekke, bordo-mavili takımla mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke’den açıklama! ‘Zaferlere kenetlenme zamanı’
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, dün akşam alınan mağlubiyetin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Maç sonrasında yaşanan duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifiyle bir karar aldığını belirten Tekke, Trabzonspor'a ve camiaya karşı taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu vurguladı.

Tekke, kendisine destek veren Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu, oyuncular ve teknik ekibe teşekkür ederek, takımın gücüne olan inancının sürdüğünü ifade etti.

Fatih Tekke açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam aldığımız mağlubiyetin ardından, maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım. Trabzonspor'a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a, Yönetim Kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız.

Önümüzde hem ligde hem de Avrupa'da ulaşmak istediğimiz büyük hedefler var. Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum. Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı. Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı. Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR #ERTUĞRUL DOĞAN

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Fatih Tekke’den açıklama! ‘Zaferlere kenetlenme zamanı'
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