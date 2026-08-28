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Giriş Tarihi: 29.08.2026 01:38

Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong sağlık kontrolünden geçti!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong'un sağlık kontrolleri tamamlandı.

Fenerbahçe’de Kojo Peprah Oppong sağlık kontrolünden geçti!
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong sağlık kontrolünden geçti.

Öncelikle kan tetkikleri yapılan Ganalı oyuncunun sağlık kontrolü; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak- burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong'un sağlık kontrolleri Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong sağlık kontrolünden geçti!
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