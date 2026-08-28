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Giriş Tarihi: 28.08.2026 22:23

Fenerbahçe'de Samsunspor hazırlıkları devam etti!

Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam etti.

AA
Fenerbahçe’de Samsunspor hazırlıkları devam etti!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 5'e 2 top kapma ile pas organizasyonları yapıldı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #SAMSUNSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG

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Fenerbahçe'de Samsunspor hazırlıkları devam etti!
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