Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır!
Giriş Tarihi: 28.08.2026 22:56

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır!

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Gaziantep FK'da hazırlıklar noktalandı.

AA
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır!
  • ABONE OL

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

Gaziantepspor'un efsane isimlerinden Ivan de Souza, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın davetiyle takımın antrenmanını ziyaret etti.

Ivan de Souza, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı Güney Dağdeviren ve sportif direktör Cemil İbrahim Cansız ile birlikte antrenmanı yerinde takip etti.

Kırmızı siyahlı ekip, antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GAZİANTEP FK #ÇAYKUR RİZESPOR #SÜPER LİG #MİREL RADOİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA