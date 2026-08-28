Göztepe’de Galatasaray maçı hazırlıkları tamam!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, uçakla İstanbul'a giderek kampa girdi.
Öte yandan, sakatlıkları bulunan Godoi, Antunes, Sundberg ve Furkan Bayır'ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.