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Giriş Tarihi: 28.08.2026 13:56

Konyaspor, Jean-Luc Dompe transferini açıkladı

Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
Konyaspor, Jean-Luc Dompe transferini açıkladı
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Konyaspor, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu.

Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Jean-Luc Dompé'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Valenciennes B kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Dompe, St. Truiden, Standard, Eupen, Amiens SC, Gent, Zulte ve Hamburg takımlarında forma giydi. Dompe, yeşil-beyazlı ekipte 91 numaralı formayı terletecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#KONYASPOR

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Konyaspor, Jean-Luc Dompe transferini açıkladı
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