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Giriş Tarihi: 28.08.2026 22:08

Levent Açıkgöz: Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz!

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Ankara Keçiörengücü maçından sonra konuştu.

İHA
Levent Açıkgöz: Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz!
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz şu sözleri dile getirdi:

"Burada galip geleceğimize çok inanıyorduk. Kulüp olarak çok inançlı geldik. Maçın başında da bir gol bulduk. Peşinden ikinci golü bulduk. 2-0 öne geçtik. İyi oynadığımız bir ilk yarı geçirdik. Daha sonra bir gol yedik. Rakip zaten ofansif anlamda çok iyi, kuvvetli ve skorer oyunculardan mevcut. İkinci golü yedikten sonra da bu sefer skoru koruma telaşına girdik. Fakat fazla pozisyon da vermedik. Oyun maalesef yine berabere bitti. Oyuncularımız müthiş mücadele ettiler. Onları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Mücadelemizi sonuna kadar da sürdüreceğiz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÜMRANİYESPOR #ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ #LEVENT AÇIKGÖZ

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Levent Açıkgöz: Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz!
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