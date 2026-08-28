Metin Diyadin: Takviye yapmamız gerektiğini düşünüyorum!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliğinin Teknik Direktörü Metin Diyadin, ligin ilk 3 haftasında alınan 7 puanın gayet iyi olduğunu söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın zorlu geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarını belirterek, "Erzurumspor ilk defa beşli bir savunmayla oynadı. Oyunun ilk 30 dakikalık bölümünde direkten dönen pozisyonumuz da var, daha atak oynadık. İlk 10-15 dakikalık bölümde Erzurumspor topa sahip olduktan sonra istekli, arzulu ve moralli bir şekilde oynadık." dedi.

Maçın ikinci yarısında talihsiz bir gol yedikten sonra çabuk tepki gösterdiklerini dile getiren Diyadin, "Hem golü bulduk hem ardından ikinciyi de bulduk ama VAR'dan döndü. Genelde istek, arzu, mücadele olarak her şey tamam, ancak takıma bir-iki dokunuş özellikle skor alma bakımından yapmak gerekir diye düşünüyorum. Tabii 3 haftalık periyottaki 7 puan bizim adımıza iyidir. Tabii ki 6 puanın üstüne bu maçta galibiyet de bekliyorduk ama söylediğim gibi bu ligin her maçı kağıt üzerinde oynanmaz, sahada oynanır. Zorlu bir maç olacağını da biliyorduk. Oyunsal olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. Ancak yediğimiz talihsiz golden sonra tabii 2-3 gol atmak kolay değil bu ligde." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK'yı da tebrik eden Diyadin, "Onların da çok ihtiyacı vardı, artık önümüzdeki periyoda devam edeceğiz. Bu arada bizim özellikle ofansif üretkenlik adına bir iki takviye yapmamız gerekiyor, zaten yapacağız. Yapma zorunluluğumuz da var. Yorgunluk ve başka sebeplerden de olsa özellikle kadro derinliğinden de müdahale yapamamanın bazen sıkıntılarını da yaşıyoruz. Hem tempo olarak hem geri dönüş adına çabuk tepki verdik ki yine üstünlüğümüzde geçti. Pozisyonlar da bulduk. Ancak daha fazla pozisyon bulmamız için coşku, istek hepsi var. Ama daha fazla üretmemiz için bir iki bölgeye takviye yapmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Diyadin, ofsayt pozisyonuyla ilgili de şunları söyledi:

"Maçtan sonra pozisyona baktım, ofsayt değil gibi bize göre. Gol gibi görünüyor ama VAR'dan döndü. Yalnız maçın içinde birkaç hakemin özellikle ortadaki pozisyonlarda tercih hakları da tartışılır. Oğulcan'ın pozisyonunda bile kaşı yarılıp oyundan aldık ama Oğulcan sarı kart gördü."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör