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Giriş Tarihi: 28.08.2026 16:12

Muhammed Salah: “Buraya kazanmak için geldim"

Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Muhammed Salah: Buraya kazanmak için geldim
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Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'tan flaş bir paylaşım geldi. Mısırlı yıldız, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kariyerimde hiçbir şey kolay olmadı. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası ve ben bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim.

Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bir parçasıyım, tüm benliğimle. Dün geceki durum bunu değiştirmeyecek.

Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve gerçekten başarabileceğimize ve başaracağımıza inanıyorum. "Buraya kazanmak için geldim" benim için sadece bir slogan değil."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Muhammed Salah: “Buraya kazanmak için geldim"
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