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Giriş Tarihi: 28.08.2026 22:09

Osman Zeki Korkmaz: Süper Lig ve 1. Lig hakem yetiştirme yerleri değil!

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Ümraniyespor maçından sonra konuştu.

İHA
Osman Zeki Korkmaz: Süper Lig ve 1. Lig hakem yetiştirme yerleri değil!
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz şu sözleri dile getirdi:

"Maçın sonunda bizim tarafımızla hakem arasında bazı kararlarla ilgili biraz tartışma oldu. Direkt olarak sonuca etki eden hatalarla alakalı bir tartışma oldu. Kaçan net gol fırsatlarımız var. 30'a yakın rakip ceza sahasına girdik. Gol beklentisi oranlarına baktığınız zaman zaten maçın ne olduğunu anlatan bir durum bu. Süper Lig ve 1. Lig hakem yetiştirme yerleri değildir. Hakemleri 2. Lig'de ve 3. Lig'de yetiştirebilirsiniz. Süper Lig ve 1. Lig artık takımların para harcadığı yerler."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÜMRANİYESPOR #ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ #OSMAN ZEKİ KORKMAZ

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Osman Zeki Korkmaz: Süper Lig ve 1. Lig hakem yetiştirme yerleri değil!
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