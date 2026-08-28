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Giriş Tarihi: 28.08.2026 11:01

Ozan Kabak’a Galatasaray’ı sordu! 35 milyon euroluk yıldıza teklif...

Kadrosuna derinlik katmak isteyen Galatasaray, aradığı golcüyü Bundesliga’da buldu. Sarı-kırmızılılar, Fisnik Asllani’yi gündemine aldı. Ozan Kabak detayı dikkat çekti.

Ozan Kabak’a Galatasaray’ı sordu! 35 milyon euroluk yıldıza teklif...
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Bu sezon 3 farklı kulvarda boy gösterecek olan Galatasaray'ın, Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre, Cimbom'un Kosovalı oyuncu için Alman ekibine zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı aktarıldı.

Öte yandan genç forvetin, milli oyuncu Ozan Kabak'tan Galatasaray hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.

Transfermarkt verilerine göre, 35 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Geçtiğimiz sezon 35 maçta görev alan Asllani, 11 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Ozan Kabak’a Galatasaray’ı sordu! 35 milyon euroluk yıldıza teklif...
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