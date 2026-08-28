Ruslan Malinovskyi’den Trabzonspor taraftarına birlik çağrısı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, karşılaşmada gördüğü kırmızı kart ve yaşanan hayal kırıklığıyla ilgili sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ferencvaros karşılaşmasının kendisinde derin iz bıraktığını ifade eden Malinovskyi, "Dünkü maç bende derin bir iz bıraktı. Acınızı ve hayal kırıklığınızı tamamen paylaşıyorum. İtalya'daki uzun kariyerim boyunca bir kez bile kırmızı kart görmedim. Bunun profesyonelliğimin ve fair-play'e duyduğum derin saygının bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu kez şanssızdım. Bu bir kazaydı. Duygularınıza saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarların galibiyeti ne kadar çok beklediğinin farkında olduğunu belirten Ukraynalı futbolcu, "Bu galibiyeti ne kadar çok beklediğinizi ve bu kadar büyük beklenti içerisindeyken kaybetmenin ne kadar acı verdiğini biliyoruz. Önümüzde yeni maçlar var ve bu kulübün aydınlık geleceği böyle karanlık anlarda inşa edilir. Şu anda takımın yüreğinize ve desteğinize ihtiyacı var. Takıma inanın ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör