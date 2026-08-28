Samsunspor’da Fenerbahçe hazırlıkları hız kesmedi!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 30 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman ısınma koşusu ile başladı.

Futbolcular, pas organizasyonları rondo ve dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlıkları sona eren Igor Drapinski, Yunus Emre Çift, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa çalışmalara katılırken, Elayis Tavsan ile Marius Mouandilmadji ise antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Öte yandan Samsunspor, İsveçli forvet Richie Omorowa'yı Hollanda'nın FC Utrecht takımına kiraladığını duyurdu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör