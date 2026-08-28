Suat Çakır: Ligde yenemediğimiz tek takım Fenerbahçe, yenmek istiyoruz

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, takımın son durumu hakkında basın toplantısı düzenledi. Çakır, hafta sonu kendi sahasında oynayacakları Fenerbahçe maçından galip gelmek istediklerini söyledi. Çakır, "Geçen hafta oynadığımız Rizespor maçını 2-0 galip gelerek güzel bir skor elde ettik. Emeğe geçen herkese futbolcularımıza, hocamıza, teknik ekibimize herkese teşekkür ederiz. İnşallah bu başarılar devam edecektir. Şimdi önümüzde çok önemli bir Fenerbahçe maçı var. Bu Fenerbahçe maçı tabii Fenerbahçe'nin dün kazandığı Lyon maçıyla beraber Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını tebrik ederiz. İnşallah pazar günü oynayacağımız maçta da biz onları buradan puansız göndermek için elimizden gelen mücadeleyi de yapacağız. Fenerbahçe ile 3 sene oynadık, yenemedik. Yenemediğimiz tek takım olarak kaldı. Onları Avrupa'da dün akşam oynadıkları maçtan sonra yenmek bütün Samsun'u mutlu edecektir" dedi.

Takımdaki sakatlar hakkında bilgi veren Çakır, "Şu an itibariyle sakatlarımızın Igor Drapinski, Yunus Emre Çift, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa takımla beraber bu hafta çalışmalara başladı. Hocamız fizik olarak hazır hisset gördüğü zaman bunları kadroya alacaktır. Gerektiğinde de oynatacaktır. Şu an sağlıkla ilgili bir sorunları yok. Sadece fizik kapasiteleri önemli olan. İdmana çıkacaklar. Sakat olarak Assoumou ile Marius Mouandilmadji onun sakatlıkları biraz daha sürecek. Tahminen 2-3 hafta kadar. Elayis Tavsan şu an atletik performansla çalışıyor. O da büyük ihtimalle haftaya takıma katılır. Başka da şu an önemli bir sakatımız yok. Çünkü çok sezona bayağı bir sakatlarla başladık. İnşallah böyle sakatlıklar bizden uzak durur" diye konuştu.

Yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger'in de hazır olmadığını ifade eden Çakır, "Bu hafta orta sahaya bir transfer yaptık, Oskar Ohlenschlaeger. Danimarkalı 22 yaşında geleceği olan futbol camiasında tanınan, bilinen ve talibi olan bir oyuncuydu. Sayın başkanımız ve transfer komitesine teşekkür ederiz. Bayağı bir uğraş oldu. Bunun için uzun sürdü almak. Bu oyuncumuz da şu an tam hazır değil. Bu hafta kadroyu almayacak ama önümüzdeki haftan itibaren hazırlandığında kadroda olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Konuşmasında taraftara da seslenen Çakır, "Fenerbahçe maçında şu an taraftarlarımız çok büyük ilgi göstermiyor ama biz bu 3 günde inşallah stadımızın dolacağını düşünüyoruz. Taraftar çok büyük güç. 12'nci adamla çok daha iyi oynuyoruz, çok daha baskılı, coşkulu oynuyoruz. İnşallah bu maça da bu katkıyı vereceklerdir" diye konuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör