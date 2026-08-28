Vincent Aboubakar, Bodrum FK’ya imza attı!

1. Lig ekibi Bodrum FK, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Hatayspor formaları da giyen Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, dünyaca ünlü Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Coton Sport, Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al-Nassr, Hatayspor ve Neftçi formalarını giyen Aboubakar; kulüp ve milli takım düzeyinde önemli başarılara imza attı.

Kamerun Milli Takımı'nın kaptanlığını da üstlenen deneyimli golcü, ülkesiyle 2017 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşarken, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı gol kralı olarak tamamladı. Türkiye'de daha önce Beşiktaş formasıyla iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Tecrübesi, güçlü karakteri ve golcü kimliğiyle yeşil-beyazlı formamızın başarısı için mücadele edecek Vincent Aboubakar'a ailemize hoş geldin diyor, Bodrum FK forması altında başarılar diliyoruz. Ailemize hoş geldin Vincent Aboubakar!"

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör