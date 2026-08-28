Yolunuz açık olsun

7. defa mücadele edeceği Devler Ligi'nde F.Bahçe'nin birinci torbadan gelen rakipleri Liverpool ve A.Madrid oldu. Roma ve Aston Villa da dikkat çeken takımlar...

Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray'ın direkt olarak katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri zorlu oldu… İlk torbadan Barcelona ve PSG ile eşleşen sarı-kırmızılılar, 19. kez katıldığı Devler Ligi'nde Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile de karşı karşıya gelecek. Geçen sezonson 16 turuna yükselen ve Liverpool'a elenenG.Saray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki eniyi derecesi yarı final olmuştu…

RAKİP ARDA TURAN!

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında Gornik, Sturm Graz ve Lyon'u yenerek lig fazına kalan F.Bahçe, ilk torbadan Liverpool ve Atletico Madrid'i çekti. Kanarya'nın diğer rakipleri ise Roma, A.Villa, Villarreal, S.Donetsk, Slavia Prag, LASK Linz oldu. Tarihinde 7. defa bu aşamaya çıkanKanarya, 2007-08 sezonunda çeyrek final oynamabaşarısı göstermişti. F.Bahçe'nin rakipleri arasında Arda Turan'an çalıştırdığı Shakhtar da yer aldı.

INFANTINO'YA KARŞI CEFERİN'E TAM YETKI!

Monaco'daki kura çekimi öncesi UEFA İcra Kurulu toplantısı yapılırken FIFA Başkanı Infantino'ya yönelik hamle de yapıldı. UEFA Başkanı Ceferin'e FIFA'da köklü reform için siyasi, kurumsal ve hukuki yolları kullanma yetkisi verildi. 2027'de yeniden Infantino'nun aday olması durumunda diğer konfederasyonlarla birlikte çalışıp ortak aday çıkarmak için de Ceferin adımlar atacak.

RAKAMLARLA RAKİPLER

GALATASARAY

10 Avrupa'da en çok Barcelona ile oynayan (10) G.Saray, tek galibiyetini 1994-95 sezonunda 2-1 ile almıştı.

6 PSG ile 6 defa oynayan Cimbom, deplasmandaki 3 maçta 11 gol yedi.

1 Sporting ile ilk kez eşleşen Aslan, Portekiz takımlarına konuk olduğu 5 maçta 2 galibiyet-2 yenilgi-1 beraberlik aldı.

3 Hollanda takımlarına karşı 3 galibiyet- 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Cimbom, Feyenoord ile ilk kez oynayacak.



FENERBAHÇE

13 İngilizlere 13 kez yenilen Kanarya, Liverpool ile ilk kez rakip oldu.

3 F.Bahçe, Slavia Prag ile 3 kez karşı karşıya geldi. 1 kez kazandı, 2 yenilgi aldı.

1 İspanyol takımlarını Avrupa'da 6 kez konuk eden Kanarya, 4 yenilgi aldı, Villarreal ile ilk kez eşleşti.

3 İtalyan takımlarını konuk ettiği son 3 maçta (Lazio, Inter, Palermo) hiç gol yemeyen F.Bahçe, Roma ile ilk kez oynayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör