Amedspor, Giresun Sanayispor’u 7 golle geçti!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Amedspor, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 7-0 yendi.

75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçta konuk takım, 14. dakikada Ines Maague, 17. dakikada Nazlı Örnek, 22 ile 24. dakikalarda Buket Karadağ, 27. dakikada Meryem Sevent, 34. dakikada Vina Comoja ve 39. dakikada Sara Vranic'in attığı gollerle ilk yarıyı 7-0 önde bitirdi.

Maça 9 futbolcu ile başlayan Giresun Sanayispor'da ilk yarının sonlarında iki futbolcu ve 45+1. dakikada bir futbolcu daha sakatlanarak oyundan çıktı.

Karşılaşmanın hakemi, kural gereği maçı 45+1. dakikada bitirdi.

Amedspor, karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör