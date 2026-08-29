Amedspor’da Trabzonspor hazırlıkları hız kesmedi!

Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, atletik koşu ve topla çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Amedspor, Trabzonspor karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın yapacak.
Amedspor ile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.