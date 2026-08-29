Antalyaspor yokuş aşağı

GEÇTİĞİMİZ sezonun bitimiyle Süper Lig'den düşen Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'de de taraftarını üzüyor. Kırmızı-beyazlılar, 4.hafta karşılaşmasındasahasında Sarıyer'e 2-1mağlup oldu.
Böylece teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ekibi, üstüste 3. yenilgisini
yaşadı. 45. dakikada Ensar Buğra ile öne geçen Antalya'yı, 60'ta penaltıdan Batuhan Kör sobeledi: 1-1. Bu dakikada Güray Vural ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Akdeniz takımını 10 kişi bıraktı. 81'de de Furkan, Sarıyer'e galibiyeti getirdi. Diğersonuçlar şu şekilde:
KeçiörengücüÜmraniye: 2-2,
Pendikspor-Bandırma: 1-1, Muğla-Bolu: 2-0.
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Mete Efendioğlu - Editör