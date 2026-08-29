Aslan Leao!

Transferde Ugochukwu ile Batrakov'u kadrosuna katan G.Saray, üçüncü takviyesini dünyaca ünlü bir isimle yaptı: RafaelLeao! Milan forması giyen Portekizli sol kanat ile transfer döneminin başından beri temasta olan sarı-kırmızılılar, ikna turlarında sonunda istediğini aldı. İlk etapta oyuncuyla el sıkışan G.Saray, Milan ile de masaya oturdu. 40milyon Euro artı 3 milyonEuro'luk bonuslaİtalyanları iknaeden Cimbom'un karşısınason rakip olarakAston Villa çıktı.Birmingham kulübü,9 milyon Euro'luk teklifiniiletirken oyuncuda Premier Lighayali için bu öneriyesıcak baktı. Ancak G.Saray'ın mali olarak oyuncuyu memnun ettiği, Aston Villa'nın teklifini artırmaması ile birlikte rotanın Türkiye'ye çevrildiği öğrenildi. Leao bugünİstanbul'a geliyor.

KİMDİR?

10 Haziran 1999 Almada-Portekiz doğumlu olan oyuncunun ailesi Angola kökenli… Sol kanadın yanı sıra forvet bölgesinde de oynayabilen Leao, Sporting altyapısından yetişti. 2018'de 20.2 milyon Euro'ya Lille'e geçen yıldız futbolcu sonrasında 2019'da 49.5 milyon Euro'ya Milan'ın yolunu tuttu. Kariyerinde 49 defa Portekiz A Milli Takımı formasını da giyen oyuncu 6 kez fileleri sarstı. Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösterilen futbolcunun Milan ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

OSİMHEN İDDİASI!

Portekizli oyuncuyu ikna turlarında Victor Osimhen'in de son koz olarak devreye girdiği iddia edildi. Nijeryalı yıldızın, Rafael Leao'yu arayarak hem G.Saray hem de İstanbul ve Türkiye hakkında bilgiler verip yolu açtığı İtalyan basınında gündeme geldi. Leao daha önce Osimhen'in kariyerine övgüler yağdırmıştı.

EN PAHALI 2. TRANSFER!

Leao transferinin resmiyete kavuşması ile birlikte Portekizli oyuncu listede ikinci sırada kendine yer bulacak. Kulüp tarihinde Osimhen 75 milyon Euro ile ilk sırada yer alırken 30.7 milyon Euro bonservis ödenen Singo ikinci, 27.5 milyon Euro verilen Uğurcan da en pahalı transfer listesinde üçüncü durumda.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör