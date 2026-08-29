Aynı inançla yola devam!

Avrupa Ligi playoff rövanşında Ferencvaros'a 4-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, Fatih Tekke'nin istifa kararıyla sarsılmıştı. Mücadelenin ardından, "Cezayıkendime veriyorum. Sorumlubenim, istifa ediyorum" açıklamasını yapan tecrübeli çalıştırıcının kararı, gündemi sarsarken yönetim, hocayı kararından döndürdü. 48 yaşındaki teknikadama camia da destek verdi. Dünkü idmanda takımın başında yer alan Tekke'nin açıklamaları da Trabzonspor resmi hesabından yayımlandı:

OYUNCU GRUBUMUZ ÇOK DEĞERLİ

"Aldığımız mağlubiyetin ardından, maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım. Trabzonspor'a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Dünden (önceki günden)bu yana bana olan güveninive desteğini hissettiren BaşkanımızSayın Ertuğrul Doğan'a, YönetimKurulumuza, oyuncularımave teknik ekibime ayrıca teşekkürediyorum. Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Çok iyi bir takım olacağız."

HER GEÇEN GÜN GÜÇLENECEĞİZ

"Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. Önümüzde hem ligde hem de Avrupa'da ulaşmak istediğimiz büyük hedefler var. Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum. Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı. Birlikte mücadeleetme, birlikte ayağa kalkmave hep birlikte yaşayacağımız zaferlerekenetlenme zamanı. Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz. Saygılarımla."

İDMANA ÇIKTI

Trabzonspor'da Fatih Tekke dün görevine devam etti. Tecrübeli teknik adam, takımın antrenmanına katıldı. Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden, "Teknik Direktörümüz Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ferencvaros maçında forma giyen oyuncularımız rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. Fotoğraflarda, Tekke'nin, futbolcularla bir konuşma yaptığı görüldü.

SALAH'TAN FLAŞ MESAJ

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'tan flaş bir paylaşım geldi. Mısırlı oyuncu, sosyal medyasında yazdığı mesajda, "Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bir parçasıyım, tüm benliğimle. Dün geceki (perşembe gecesi) durum bunu değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve gerçekten başaracağımıza inanıyorum. 'Buraya kazanmak için geldim' benim için sadece bir slogan değil" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör