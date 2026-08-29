Barcelona yok, Türk futbolu var

Türkiye'den
yavru vatana destek geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, İspanyol FC Barcelona Academy'nin, ülkesinde gençler ve çocuklar için yapmayı planladığı futbol eğitim kampını Rumların baskıları ile iptal etmesine karşın, Türk kulüpleri ile A Milli Futbol Takımı
hocalarının aynı yerde çocuklarla buluşacağını ifade etti. FC Barcelona Academy'nin KKTC'deki söz konusu kampı iptal etmesinin ardından Türkiye ile temasa geçtiklerini anlatan Üstel, "Barcelona kampının iptal edilmesinin ardından çocuklarımızın hayallerinin yarım kalmasına seyirci kalmadık. Türkiye Futbol FederasyonuBaşkanı ile gerçekleştirdiğimizgirişimler sonucundaçok daha güçlü bir organizasyonunönünü açtık.Şimdi, çok kısa bir süreiçerisinde, aynı yerde,Türk futbolunun enbüyük kulüpleri ve TürkMilli Takımı'nın eğitmenleri,çocuklarımızla buluşacak.
Çocuklarımız futbol oynayacak, gençlerimiz dünya ile buluşmaya devam edecek" dedi. Üstel, Gençlikve Spor Bakanı OsmanAşkın Bak'a ve TFF Başkanıİbrahim Hacıosmanoğlu'nadesteklerinden ve katkılarındandolayı teşekkür etti.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör