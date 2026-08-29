Başkent’te kazanan çıkmadı

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini88. dakikada Gençlerbirliği'nde Traore topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesiyle ofsayt kararı verildi.Gelecek hafta Gençlerbirliği, Trabzonspor'a konuk olacak. Dadaşlar ise Konyaspor'u ağırlayacak.