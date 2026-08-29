Başkent’te kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 55. dakikada konuk ekipten ErenTozlu açtı. Etkili ataklarla gelen Başkent temsilcisi ise66'da Adama Traore ile eşitliği yakaladı.
88. dakikada Gençlerbirliği'nde Traore topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesiyle ofsayt kararı verildi. Bu sonucun ardındankırmızı-siyahlılar7 puana çıkarakliderliğini sürdürdü.Erzurumspor ilkpuanını aldı.
Gelecek hafta Gençlerbirliği, Trabzonspor'a konuk olacak. Dadaşlar ise Konyaspor'u ağırlayacak.
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Mete Efendioğlu - Editör