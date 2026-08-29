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Giriş Tarihi: 29.08.2026 23:33

Batman Petrolspor, Sivasspor’a karşı uzatmada geri döndü!

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Batman Petrolspor, Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.

Batman Petrolspor, Sivasspor’a karşı uzatmada geri döndü!
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Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynandı.

Müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. VAR'da Efe Tanrıverdi görev aldı.

Batman Petrolspor, Sivasspor karşısında uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 galip geldi.

Batman Petrolspor'da fileleri 90+2. dakikada Gökhan Karadeniz ile 90+4. dakikada Benny havalandırdı. Sivasspor'un golünü 32. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Bu sonucun ardından Batman Petrolspor 10 puana yükseldi.

Sivasspor ise haftayı 2 puanda kapattı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BATMAN PETROLSPOR #SİVASSPOR #1. LİG

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Batman Petrolspor, Sivasspor’a karşı uzatmada geri döndü!
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