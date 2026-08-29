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Giriş Tarihi: 29.08.2026 19:32

Bayer Leverkusen, Elversberg’e mağlup!

Bundesliga’nın ilk haftasında Elversberg, Bayer Leverkusen’i 3-2 mağlup etti.

Bayer Leverkusen, Elversberg’e mağlup!
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Elversberg, Bundesliga'nın ilk haftasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Elversberg, Bayer Leverkusen karşısında 3-2'lik skorla kazandı.

Elversberg'in gollerini 8. dakikada Lukas Petkov, 9. dakikada Cole Campbell ile 46. dakikada David Mokwa kaydetti. Bayer Leverkusen'de fileleri 77. dakikada Patrik Schick ve 90+1. dakikada Christian Kofane havalandırdı.

Bu sonucun ardından Elversberg sezona 3 puanla başladı.

Bayer Leverkusen ise ilk haftayı puansız kapattı.

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi lig etabında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BUNDESLİGA #BAYER LEVERKUSEN

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Bayer Leverkusen, Elversberg’e mağlup!
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