Bayer Leverkusen, Elversberg’e mağlup!

Elversberg, Bundesliga'nın ilk haftasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Elversberg, Bayer Leverkusen karşısında 3-2'lik skorla kazandı.
Elversberg'in gollerini 8. dakikada Lukas Petkov, 9. dakikada Cole Campbell ile 46. dakikada David Mokwa kaydetti. Bayer Leverkusen'de fileleri 77. dakikada Patrik Schick ve 90+1. dakikada Christian Kofane havalandırdı.
Bu sonucun ardından Elversberg sezona 3 puanla başladı.
Bayer Leverkusen ise ilk haftayı puansız kapattı.
Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi lig etabında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.